moto e13: lo smartphone Motorola a soli 91 euro

21 Aprile 2023 – 19:46

Solo 91 euro per lo smartphone Android di Motorola: prezzo davvero stracciato per moto e13, grazie all’offerta proposta oggi da Amazon.

The post moto e13: lo smartphone Motorola a soli 91 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico