FBI: Meta non deve usare la crittografia E2E

21 Aprile 2023 – 19:46

FBI, Interpol e altre forze dell’ordine chiedono a Meta di non attivare la crittografia end-to-end su Facebook Messenger e Instagram.

The post FBI: Meta non deve usare la crittografia E2E appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico