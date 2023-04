Huawei MateBook D 14 e D 16 con nuove CPU Intel

19 Aprile 2023 – 19:46

Huawei ha annunciato in Cina le versioni 2023 dei notebook MateBook D 14 e MateBook D 16 con processori Intel Core di 13esima generazione.

The post Huawei MateBook D 14 e D 16 con nuove CPU Intel appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico