HP Chromebook 15a: lo sconto è d’oro -100€

19 Aprile 2023 – 19:45

Cuore ChromeOS e processore Intel per HP Chromebook 15a: approfitta dello sconto Amazon che oggi fa crollare il prezzo del notebook.

The post HP Chromebook 15a: lo sconto è d’oro -100€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico