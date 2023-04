Google Pixel Fold: annuncio il 10 maggio?

19 April 2023 – 10:18

Secondo le fonti di CNBC, l’atteso Google Pixel Fold con schermi da 7,6 e 5,8 pollici verrà annunciato durante il Google I/O 2023 del 10 maggio.

The post Google Pixel Fold: annuncio il 10 maggio? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico