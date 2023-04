Dichiarazione precompilata 2023: online dal 2 maggio

19 April 2023 – 13:10

A partire dal 2 maggio sarà possibile consultare la dichiarazione precompilata 2023, mentre per modifica e invio si dovrà attendere l’11 maggio.

