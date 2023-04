ChatGPT sarà assistente per lo shopping su Zalando

19 April 2023 – 10:39

L’IA di ChatGPT in arrivo anche su Zalando: prevista l’integrazione di un assistente per lo shopping, la beta al via entro la primavera.

The post ChatGPT sarà assistente per lo shopping su Zalando appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico