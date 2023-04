Boom attacchi ransomware a marzo 2023: risalita rispetto 2022

19 April 2023 – 12:59

Una nuova ricerca condotta dall’NCC Group ha svelato un dato sorprendente: gli attacchi ransomware sono saliti nuovamente nel 2023.

The post Boom attacchi ransomware a marzo 2023: risalita rispetto 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico