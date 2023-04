Milano Digital Week, al via la call per sondare l’intelligenza digitale, collettiva, della città

18 April 2023 – 12:05

In vista della prossima edizione, dal 5 al 9 ottobre, cittadini, professionisti, startupper e aziende possono candidarsi per contribuire a far scoprire idee e progetti che cambiano la città

Fonte: Wired