iPhone 15: nuova finitura e colorazione per i modelli base

18 April 2023 – 10:24

Apple avrebbe in programma l’uso del vetro smerigliato per il retro di iPhone 15 e 15 Plus e l’introduzione della colorazione ciano-verde.

