Curiosity riceve un aggiornamento software

18 April 2023 – 16:44

La NASA ha inviato un aggiornamento software al rover Curiosity per migliorare il sistema di navigazione e ridurre l’usura delle ruote in alluminio.

The post Curiosity riceve un aggiornamento software appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico