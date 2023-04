Apple ha lanciato il conto risparmio Savings

18 April 2023 – 13:32

Con la collaborazione di Goldman Sachs, Apple ha lanciato il conto di risparmio Savings , ha un tasso d’interesse annuo del 4,15%.

Fonte: Punto Informatico