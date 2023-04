Stable Diffusion: la pericolosa IA rivale di Midjourney

17 April 2023 – 16:24

Stable Diffusion è una delle IA generative più intriganti ora disponibili, e diretta rivale di Midjourney: attenzione però ai suoi rischi.

The post Stable Diffusion: la pericolosa IA rivale di Midjourney appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico