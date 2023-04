SpaceX Starship: diretta streaming del lancio

17 April 2023 – 13:04

Il lancio del razzo Starship di SpaceX per il primo volo orbitale è previsto per le ore 15:00 italiane dalla Starbase di Boca Chica in Texas.

