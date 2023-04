Kena 6,99 130GB STAR: minuti illimitati e 130 giga a 6,99 euro

17 Aprile 2023 – 19:46

Passa a Kena Mobile, per avere ogni mese minuti illimitati, sms e tanti giga di traffico a prezzi ribassati. Con Kena puoi navigare con la rete 4G di Tim con velocità fino a 60 Mbps, il segnale copre più del 99% del territorio nazionale. Le sue tariffe possono essere attivate , sia se provieni da specifici operatori facendo la portabilità sia […]

The post Kena 6,99 130GB STAR: minuti illimitati e 130 giga a 6,99 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico