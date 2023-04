I funghi hanno la loro materia oscura, ed è abbondantissima

17 Aprile 2023 – 9:20

Quasi il 50% delle specie che oggi vengono scoperte con il campionamento genetico sono attualmente sconosciute, prive di un corpo fruttifero e impossibili da crescere in laboratorio. E per questo non possono ricevere un nome scientifico

Fonte: Wired