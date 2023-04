Chameleon: nuovo trojan bancario per Android

17 April 2023 – 16:14

Chameleon è un nuovo trojan bancario per Android, ancora in sviluppo, che sfrutta il servizio di accessibilità per seguire varie operazioni malevoli.

The post Chameleon: nuovo trojan bancario per Android appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico