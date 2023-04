CEO OpenAI sicuro: l’era dei grandi modelli IA è già finita

17 April 2023 – 13:34

Secondo il CEO di OpenAI l’era dei grandi modelli IA è finita: bisogna lavorare su quelli esistenti per perfezionarli, fermando la ricerca.

The post CEO OpenAI sicuro: l’era dei grandi modelli IA è già finita appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico