Aumenta la copertura del tuo Wi-Fi con questo ripetitore Xiaomi (-45%)

17 Aprile 2023 – 19:46

Il ripetitore Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro migliora la connessione internet eliminando le zone morte del Wi-Fi, in offerta su Amazon.

The post Aumenta la copertura del tuo Wi-Fi con questo ripetitore Xiaomi (-45%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico