Ambientalisti di Ultima generazione accusati di associazione a delinquere

17 April 2023 – 14:21

Nel mirino della Procura di Padova gli attivisti di Ultima generazione, per i blocchi stradali e la vernice sui monumenti. Rischiano pene da uno a cinque anni anche per chi non ha partecipato alle azioni

Fonte: Wired