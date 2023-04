Oltre 60 app Android rubano dati con libreria infetta

16 Aprile 2023 – 16:45

Gli esperti di McAfee hanno rilevato in oltre 60 app una libreria di terze parti che raccoglie diversi dati sensibili, tra cui la posizione geografica.

