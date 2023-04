Google Chrome: patch per vulnerabilità zero-day

16 Aprile 2023 – 13:45

Google ha rilasciato la versione 112.0.5615.121 di Chrome per desktop che include la patch per una vulnerabilità zero-day del motore JavaScript V8.

