Pendrive Kingston DataTraveler Exodia: 128 o 256GB, i prezzi sono FOLLI

15 April 2023 – 12:56

Kingston DataTraveler Exodia è una pendrive economica, di ottima qualità e utile per tutti gli utenti: il prezzo di oggi è mai visto per 128 e 256GB.

The post Pendrive Kingston DataTraveler Exodia: 128 o 256GB, i prezzi sono FOLLI appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico