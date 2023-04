Oltre 5.000 cyberattacchi della NATO contro la Russia

15 Aprile 2023 – 19:45

Secondo il Federal Security Service (FSB), Stati Uniti e NATO hanno effettuato oltre 5.000 attacchi contro infrastrutture critiche della Russia.

