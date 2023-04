Mini PC con SoC Inter, Windows 11 Pro e 16/256GB a un prezzo RIDICOLO

15 Aprile 2023 – 22:46

Il Mini PC del marchio NiPoGi presenta delle caratteristiche di altissimo livello e al prezzo proposto da Amazon sembra quasi un errore.

The post Mini PC con SoC Inter, Windows 11 Pro e 16/256GB a un prezzo RIDICOLO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico