Mini PC a 89€: ecco l’affare di oggi su Amazon

15 April 2023 – 9:48

L’affare di oggi su Amazon: il Mini PC di SNUNMU (modello AK3) con processore Intel e Windows a soli 89 euro, grazie al coupon dedicato.

The post Mini PC a 89€: ecco l’affare di oggi su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico