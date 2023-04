IA: scende in campo Elon Musk con X.AI

15 Aprile 2023 – 10:45

Una nuova società, appena creata da Elon Musk, sarà impegnata sul fronte dell’intelligenza artificiale: ufficiale la creazione di X.AI.

The post IA: scende in campo Elon Musk con X.AI appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico