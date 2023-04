Apple annuncerà un MacBook Air da 15 pollici?

15 April 2023 – 16:09

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple dovrebbe annunciare un nuovo MacBook Air con schermo da 15,3 pollici, chip M2 e 8 GB di RAM.

