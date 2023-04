Mobilità elettrica: AGCM avvia istruttoria su Enel

14 April 2023 – 13:07

L’autorità antitrust ha avviato un’istruttoria per verificare se Enel X Way ostacola la concorrenza nel mercato della ricarica dei veicoli elettrici.

