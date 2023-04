L’ultima cosa che mi ha detto è un thriller sbagliato (ma c’è una cosa per cui vale la pena vederlo)

14 Aprile 2023 – 18:20

La serie The Last Thing He Told Me, dal 14 aprile su Apple Tv+, funziona come dramma familiare ma è dimenticabile come giallo. Di memorabile c’è, però, una mini-reunion di Jennifer Garner e Victor Garber di Alias

Fonte: Wired