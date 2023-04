Frenano pagamenti digitali in Italia, si preferisce ancora il contante

14 April 2023 – 12:57

Finita l’emergenza sanitaria i pagamenti elettronici sono diminuiti sensibilmente: in Italia il contante torna il metodo di pagamento preferito.

