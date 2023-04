Aggiungi 13 porte USB al PC: sconto 50% sullo hub ORICO

14 April 2023 – 10:15

Ben 13 porte, ognuna controllabile singolarmente, per questo ottimo hub USB proposto oggi a metà prezzo su Amazon: attiva il codice.

The post Aggiungi 13 porte USB al PC: sconto 50% sullo hub ORICO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico