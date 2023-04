Windows 11, pioggia di problemi con Patch Tuesday aprile 2023

13 April 2023 – 10:22

A nemmeno 24 ore dal lancio del Patch Tuesday di aprile 2023 per Windows 11 stanno piovendo segnalazioni relative a problemi di vario genere.

