VIABUY: l’alternativa al conto corrente bancario

13 Aprile 2023 – 19:45

Il conto Viabuy si attiva online senza verifica di solvibilità o reddito dimostrabile e include una carta prepagata Mastercad.

The post VIABUY: l’alternativa al conto corrente bancario appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico