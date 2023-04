Redmi Note 12 5G: occhio al MINIMO STORICO su Amazon

13 April 2023 – 16:44

Strepitosa offerta di Amazon su Redmi Note 12 5G: lo smartphone è adesso disponibile al prezzo più basso di sempre.

The post Redmi Note 12 5G: occhio al MINIMO STORICO su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico