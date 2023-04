Poste Italiane non è responsabile del phishing

13 April 2023 – 16:45

Se il cliente fornisce a terzi i dati di accesso al conto corrente (ad esempio perché vittima di phishing), Poste Italiane non deve rimborsare nulla.

