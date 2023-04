POS SumUP Solo, l’ideale per pagare in mobilità senza canone

13 April 2023 – 13:32

Se cerchi un dispositivo POS che accetti pagamenti in mobilità, tascabile e dal design semplice, SumUP Solo è la soluzione migliore.

The post POS SumUP Solo, l’ideale per pagare in mobilità senza canone appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico