MyPOS lancia il POS Go 2, compatto e affidabile: ecco i dettagli

13 April 2023 – 13:27

myPOS ha lanciato un nuovo dispositivo POS: Go 2. Dal design moderno, compatto e affidabile, il costo attuale è in promo a 19 euro.

The post MyPOS lancia il POS Go 2, compatto e affidabile: ecco i dettagli appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico