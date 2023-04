iPhone SE: nuovo modello nel 2025 con modem 5G Apple

13 April 2023 – 10:20

Secondo l’analista Jeff Pu, iPhone Se di quarta generazione arriverà nel 2025 e avrà un modem 5G progettato interamente da Apple.

