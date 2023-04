Criptovalute: l’exchange FTX potrebbe riaprire

13 April 2023 – 10:37

Spunta l’ipotesi di una possibile riapertura per l’exchange di criptovalute FTX: recuperati finora asset per oltre 7 miliardi di dollari.

