Apple: batterie con cobalto riciclato entro il 2025

13 April 2023 – 18:57

Apple ha promesso che, entro il 2025, userà esclusivamente cobalto riciclato nelle batterie dei suoi prodotti, rispettando ambiente e diritti umani.

