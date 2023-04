Starship: dettagli del lancio previsto il 20 aprile

12 April 2023 – 16:35

Manca solo l’autorizzazione della FAA per il primo volo orbitale del razzo Starship di SpaceX che avverrà probabilmente il prossimo 20 aprile.

