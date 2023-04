Ricarica i tuoi DualSense con la Charging Station ufficiale in offerta

12 April 2023 – 16:43

La Charging Station ufficiale per i DualSense di PlayStation 5 è tornata disponibile in offerta su Amazon.

The post Ricarica i tuoi DualSense con la Charging Station ufficiale in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico