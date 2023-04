NVIDIA GeForce RTX 4070 in vendita domani a 669 euro

12 Aprile 2023 – 19:45

NVIDIA ha svelato la nuova GeForce RTX 4070 con 12 GB di memoria GDDR6X che offre prestazioni adatte per giocare alle risoluzione 1440p.

Fonte: Punto Informatico