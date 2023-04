Microsoft Teams: controllo sulle parolacce nelle didascalie

12 April 2023 – 13:15

Su Microsoft Teams è disponibile una nuova funzione che consente di attivare o meno il filtro per le parole per le didascalie in tempo reale.

