iPhone 15 Pro: no ai tasti capacitivi, saranno ancora fisici

12 April 2023 – 10:23

Pu e Kuo ritengono che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max saranno ancora dotati di tasti fisici, il passaggio a quelli capacitivi è rimandato.

The post iPhone 15 Pro: no ai tasti capacitivi, saranno ancora fisici appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico