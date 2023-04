Alto Adige, cos’è questa storia del turismo a numero chiuso

12 April 2023 – 14:29

Proposta dell’assessorato al turismo. Sarà fissato un tetto massimo ai posti letto turistici in tutta la provincia. E i privati non potranno creare nuove strutture ricettive, nemmeno per affitti brevi

