Outlook: 15 GB di spazio, ma solo 5 GB per gli allegati

11 Aprile 2023 – 19:45

Alcuni utenti hanno scoperto che gli allegati di Outlook.com consumano i 5 GB gratuti di OneDrive, quindi diventa impossibile inviare e ricevere email.

