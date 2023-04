Fratelli d’Italia, proposta per mandare in carcere gli attivisti che sporcano gli edifici per protesta

11 Aprile 2023 – 12:20

Dai sei mesi ai tre anni di carcere per chi sporca edifici pubblici, di culto o sottoposti a tutela. Nel mirino le proteste degli ambientalisti. Ordinanza restrittiva per impedire alle persone di avvicinarsi agli edifici e multe fino a mille euro

Fonte: Wired