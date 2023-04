FBI: stazioni pubbliche di ricarica pericolose, quali sono i rischi?

11 April 2023 – 10:32

Stazioni pubbliche di ricarica? Secondo l’FBI sono estremamente pericolose: ecco cos’è Juice Jacking e come prevenire tale minaccia.

